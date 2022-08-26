Москвичи могут поучаствовать в тестовом голосовании перед выборами в сентябре до 17:00
12:00 26.08.2022
Тестирование позволит разработчикам убедиться, что система ДЭГ работает корректно, данные обновляются максимально быстро, а пользователи и члены избирательных комиссий разобрались с интерфейсом. На некоторых участках проведут стресс-тест специально отключат связь или электричество, что позволит отработать порядок действий в экстренной ситуации. Непрерывность процесса голосования позволит обеспечить то, что все участки будут оснащены дополнительными устройствами с сим-картой и автономным питанием.
В ходе отработки внештатных ситуаций также будет проверена подготовка службы технической поддержки, куда члены избирательных комиссий смогут обращаться, если у них возникнут технические неполадки.
Напомним, участвовать в тестировании системы голосования могут горожане, зарегистрированные в районах, где с 9 по 11 сентября пройдут выборы муниципальных депутатов. Избирателям нужно иметь полную учётную запись на mos.ru, подходящую для онлайн-голосования.
Работу электронного реестра избирателей проверят на 125 избирательных очных участках, где будет стоять оборудование, которое будет использоваться на выборах в сентябре.
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