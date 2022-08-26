Проект российской АЭС «Пакш-2» в Венгрии получил строительную лицензию

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Венгерское атомное ведомство (ОАН) выдало разрешение на сооружение Росатомом двух современных энергоблоков ВВЭР-1200 поколения 3+ на площадке АЭС «Пакш-2». Решение принято 26 августа по итогам рассмотрения проектной документации объемом сотни тысяч страниц. Лицензия на строительство такого типа энергоблоков впервые выдана на территории Европейского Союза. Таким образом сооружение энергоблоков №5 и №6 АЭС «Пакш» в Венгрии вступает в активную фазу.

Получение строительной лицензии подтверждает соответствие новых блоков венгерским и европейским нормам безопасности. В частности, в проекте АЭС «Пакш-2» будут применяться современные автоматизированные активные и пассивные системы безопасности АЭС, двойная железобетонная оболочка и «ловушка расплава», способная удержать радиоактивные материалы в активной зоне при крайне маловероятной запроектной аварии.

«Сегодня проект АЭС «Пакш-2» вступает в активную фазу – выдача лицензии подтверждает, что проект соответствует самым строгим европейски и венгерским требованиям безопасности. Реально, что в 2030 году Венгрия будет иметь два новых энергоблока, тем самым обеспечивая стабильность энергоснабжения», – отметил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Совместно с венгерскими партнерами был проделан колоссальный объем работ по подготовке документации. Получение строительной лицензии для новых блоков венгерской АЭС свидетельствует о высоком доверии к российской технологии ВВЭР-1200, которая успешно прошла испытание временем и доказала свою безопасность и надёжность. Мы уверены, что АЭС «Пакш-2» станет гарантом энергетического суверенитета Венгрии и приблизит страны Европы к достижению климатических целей», – отметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Выдача государственным регулятором Венгрии (ОАН) ряда основных лицензий по проекту сооружения АЭС – важный шаг к переходу нашего проекта в стадию непосредственного строительства двух самых современных и безопасных блоков поколения 3+ АЭС «Пакш-2», которые обеспечат Венгрию стабильной и недорогой электроэнергией до конца текущего столетия», – сказал вице-президент АО «АСЭ», директор проекта по сооружению АЭС «Пакш-2» Александр Мертен.

Проект АЭС «Пакш-2» реализуется на основе российско-венгерского межправительственного соглашения от 14 января 2014 года и трех базовых контрактов от 9 декабря 2014 года о сооружении новой станции. АЭС «Пакш-2» будет построена «под ключ». Гарантированный срок эксплуатации энергоблоков №5 и №6 составляет 60 лет. Генеральным подрядчиком является инжиниринговая компания Росатома АО «АСЭ». В настоящее время на стройплощадке идут работы по подготовке к сооружению АЭС: ведется укрепление грунтов, подготовка к сооружению противофильтрационной завесы (ПФЗ), начата разработка основного котлована, строятся объекты строительно-монтажной базы. Портфель зарубежных заказов Росатома включает 34 блока на разных стадиях реализации в 11 странах.