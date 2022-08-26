Из-за дефицита риса Индия может ограничить его экспорт - агентство

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Индии, вероятно, ограничит экспорт риса, поскольку рискует столкнуться с его нехваткой внутри страны. Решение уже скоро может быть принято, сообщает в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на источники.



По их информации, власти страны рассматривают возможность ограничения экспорта дробленого риса. На его долю приходится почти 20% экспорта Индии. Переговоры находятся на продвинутой стадии. Согласно агентству, на долю Индии приходится 40% мировой торговли рисом.



Ограничения, как отмечает Блумберг, вызваны сокращением посевов на 8% из-за отсутствия дождей в некоторых регионах страны. При этом это потенциальное решение Индии может усугубить продовольственный кризис, который вызван из-за проблем с поставками продовольствия и удобрений на мировые рынки.



