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Из-за дефицита риса Индия может ограничить его экспорт - агентство

14:20 26.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Индии, вероятно, ограничит экспорт риса, поскольку рискует столкнуться с его нехваткой внутри страны. Решение уже скоро может быть принято, сообщает в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По их информации, власти страны рассматривают возможность ограничения экспорта дробленого риса. На его долю приходится почти 20% экспорта Индии. Переговоры находятся на продвинутой стадии. Согласно агентству, на долю Индии приходится 40% мировой торговли рисом.

Ограничения, как отмечает Блумберг, вызваны сокращением посевов на 8% из-за отсутствия дождей в некоторых регионах страны. При этом это потенциальное решение Индии может усугубить продовольственный кризис, который вызван из-за проблем с поставками продовольствия и удобрений на мировые рынки.

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