Турецкому бизнесу не стоит беспокоиться по поводу санкций США - Минфон Турции
15:45 26.08.2022 Источник: Интерфакс
Агентство Associated Press (AP) сообщает, что ранее Турецкая ассоциация промышленности и бизнеса подтвердила получение письма от замглавы Минфина США Уолли Адейемо с предупреждением о возможных последствиях за ведение дел с российскими структурами и лицами, ставшими фигурантами американских санкций.
"Глава турецкого Минфина заявил, что турецкому бизнесу нет смысла беспокоиться по поводу письма из Вашингтона", - отмечает AP.
"Турция - один из главных по важности политических и экономических центров мира. Нашему бизнесу следует всегда чувствовать силу государства рядом с собой", - отметил он. Также министр заявил, что Турция продолжит развивать коммерческие связи с соседними странами в сферах, которые не подпадают под действие санкций.
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