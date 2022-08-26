Турецкому бизнесу не стоит беспокоиться по поводу санкций США - Минфон Турции

15:45 Источник: Интерфакс

Глава турецкого Минфина Нуреддин Небати в пятницу выразил мнение, что коммерческому сектору Турции не стоит опасаться возможных санкций США из-за его работы с российскими компаниями и физлицами, попавшими под американскими санкциями.

Агентство Associated Press (AP) сообщает, что ранее Турецкая ассоциация промышленности и бизнеса подтвердила получение письма от замглавы Минфина США Уолли Адейемо с предупреждением о возможных последствиях за ведение дел с российскими структурами и лицами, ставшими фигурантами американских санкций.

"Глава турецкого Минфина заявил, что турецкому бизнесу нет смысла беспокоиться по поводу письма из Вашингтона", - отмечает AP.

"Турция - один из главных по важности политических и экономических центров мира. Нашему бизнесу следует всегда чувствовать силу государства рядом с собой", - отметил он. Также министр заявил, что Турция продолжит развивать коммерческие связи с соседними странами в сферах, которые не подпадают под действие санкций.