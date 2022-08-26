По правилам въезда, выезда и пребывания иностранцев в РФ готовится новый законопроект - Медведев

15:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый законопроект об условиях въезда, выезда и пребывания иностранцев готовится в России. Об этом в пятницу заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев на заседании комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

По его словам, целый ряд вопросов в этой сфере носят системный характер и для их решения нужен комплексный подход. «Поэтому готовится новый всеобъемлющий законопроект, который должен отрегулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране», — сказал зампред СБ.