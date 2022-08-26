По правилам въезда, выезда и пребывания иностранцев в РФ готовится новый законопроект - Медведев
15:50 26.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его словам, целый ряд вопросов в этой сфере носят системный характер и для их решения нужен комплексный подход. «Поэтому готовится новый всеобъемлющий законопроект, который должен отрегулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране», — сказал зампред СБ.
НОВОСТИ
- 16:26 26.08.2022
- Украина готовилась к вооруженному конфликту с РФ с 2019 года - СБУ
- 15:45 26.08.2022
- Турецкому бизнесу не стоит беспокоиться по поводу санкций США - Минфон Турции
- 15:25 26.08.2022
- В школах ЛНР украинский язык переводят на факультативное преподавание
- 14:20 26.08.2022
- Из-за дефицита риса Индия может ограничить его экспорт - агентство
- 14:10 26.08.2022
- Для школ Мелитополя привезли почти 70 тысяч учебников из РФ
- 13:35 26.08.2022
- Лукашенко заявил, что белорусские самолеты Су переоборудованы для несения ядерного оружия
- 13:25 26.08.2022
- В Берлине 4 сентября канцлер Шольц встретится с премьер-министром Украины
- 12:32 26.08.2022
- Проект российской АЭС «Пакш-2» в Венгрии получил строительную лицензию
- 12:25 26.08.2022
- После визита в РФ Папа Римский готов посетить Донбасс - глава союза староверов
- 12:10 26.08.2022
- В Херсонской области будет отремонтирована трасса в Крым - власти
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать