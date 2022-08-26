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НОВОСТИ

В администрации президента США появится спецпредставитель по Арктике

17:21 26.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден принял решение учредить в администрации новый пост спецпредставителя по делам Арктического региона в ранге посла по особым поручениям. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении первого заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Веданта Патела.

«Чтобы продвигать интересы США и сотрудничество с союзниками и партнерами в Арктике <…>, президент планирует повысить позицию координатора [Госдепартамента США] по Арктике и назначить посла по особым поручениям по делам Арктического региона», — сообщил Пател. Отмечается, что кандидатуру нового спецпредставителя должен будет одобрить Сенат Конгресса США.

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