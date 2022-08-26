В администрации президента США появится спецпредставитель по Арктике
17:21 26.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Чтобы продвигать интересы США и сотрудничество с союзниками и партнерами в Арктике <…>, президент планирует повысить позицию координатора [Госдепартамента США] по Арктике и назначить посла по особым поручениям по делам Арктического региона», — сообщил Пател. Отмечается, что кандидатуру нового спецпредставителя должен будет одобрить Сенат Конгресса США.
НОВОСТИ
- 17:50 26.08.2022
- Министры энергетики ЕС соберутся на внеочередную встречу
- 16:26 26.08.2022
- Украина готовилась к вооруженному конфликту с РФ с 2019 года - СБУ
- 15:50 26.08.2022
- По правилам въезда, выезда и пребывания иностранцев в РФ готовится новый законопроект - Медведев
- 15:45 26.08.2022
- Турецкому бизнесу не стоит беспокоиться по поводу санкций США - Минфон Турции
- 15:25 26.08.2022
- В школах ЛНР украинский язык переводят на факультативное преподавание
- 14:20 26.08.2022
- Из-за дефицита риса Индия может ограничить его экспорт - агентство
- 14:10 26.08.2022
- Для школ Мелитополя привезли почти 70 тысяч учебников из РФ
- 13:35 26.08.2022
- Лукашенко заявил, что белорусские самолеты Су переоборудованы для несения ядерного оружия
- 13:25 26.08.2022
- В Берлине 4 сентября канцлер Шольц встретится с премьер-министром Украины
- 12:32 26.08.2022
- Проект российской АЭС «Пакш-2» в Венгрии получил строительную лицензию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать