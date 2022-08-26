Министры энергетики ЕС соберутся на внеочередную встречу

17:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председательствующая в ЕС Чехия созовет внеочередную встречу министров энергетики Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала на своей странице в «Твиттере».

«По договоренности с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен мы [Чехия], как государство — председатель ЕС, в ускоренном порядке созовем заседание Совета министров по вопросам энергетики, — отметил Фиала. — На этом заседании будут рассмотрены конкретные чрезвычайные меры по решению [сложившейся в сообществе] энергетической ситуации».