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НОВОСТИ

Министры энергетики ЕС соберутся на внеочередную встречу

17:50 26.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председательствующая в ЕС Чехия созовет внеочередную встречу министров энергетики Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала на своей странице в «Твиттере».

«По договоренности с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен мы [Чехия], как государство — председатель ЕС, в ускоренном порядке созовем заседание Совета министров по вопросам энергетики, — отметил Фиала. — На этом заседании будут рассмотрены конкретные чрезвычайные меры по решению [сложившейся в сообществе] энергетической ситуации».

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