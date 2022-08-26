Осенью цены на электричество в Британии дойдут до рекордных отметок
18:55 26.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подобным образом издание прокомментировало объявленное чуть ранее решение Управления рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства повысить цены на электричество на 80% с 1 октября до рекордной суммы 3 549 фунтов (4,2 тыс. долларов) в год. В результате этого увеличения размер среднего счета для каждого британского домохозяйства вырастет более чем на 1 578 фунтов (1,86 тыс. долларов) в год по сравнению с нынешним уровнем. Последний раз регулятор пересматривал цены в апреле, когда они подскочили сразу на 54%, до 1 971 фунтов в год (2,33 тыс. долларов). По оценкам экспертов, к апрелю следующего года цены могут взлететь до 6,5 тыс. фунтов стерлингов (7,7 тыс. долларов).
Как отмечается в публикации, многие компании в свою очередь могут столкнуться с удорожанием электричества в четыре раза. Как замечает «Файнэншл таймс», для них выбор может стоять между тем, чтобы уволить часть сотрудников или просто закрыться.
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