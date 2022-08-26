В НАТО заговорили о важности присутствии альянса в Арктике
19:40 26.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«НАТО нужно сильное и предсказуемое присутствие союзников в Арктическом регионе», — сказал он.
По словам генсека, «возможности России на Севере представляют для НАТО стратегический вызов». «Значение Крайнего Севера возрастает для НАТО и Канады, потому что мы видим значительное наращивание российской военной мощи с новыми базами, новой системой вооружения», — добавил он.
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