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В НАТО заговорили о важности присутствии альянса в Арктике

19:40 26.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО необходимо сильное присутствие в Арктическом регионе из-за наращивания сил Россией. Об этом в пятницу заявил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг, который вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо посетил канадскую военную базу в Колд-Лэйк (провинция Альберта). Его выступление транслировали канадские телеканалы.

«НАТО нужно сильное и предсказуемое присутствие союзников в Арктическом регионе», — сказал он.

По словам генсека, «возможности России на Севере представляют для НАТО стратегический вызов». «Значение Крайнего Севера возрастает для НАТО и Канады, потому что мы видим значительное наращивание российской военной мощи с новыми базами, новой системой вооружения», — добавил он.

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