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НОВОСТИ

Получть 10-летний загранпаспорт через оформление в МИД РФ будет пока невозможно

20:55 26.08.2022 Источник: Интерфакс

В МИД РФ сообщили о приостановке с 26 августа приёма заявлений о выдаче гражданам РФ заграничных паспортов нового поколения (сроком действия 10 лет).

"С 26 августа сего временно прекращается приём заявлений о выдаче паспортов нового поколения (сроком действия 10 лет). Оформление паспортов сроком действия 5 лет продолжится без изменений в установленном порядке в качестве первичного, взамен действующего, использованного, утраченного либо испорченного", - говорится в сообщении на сайте консульского департамента МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что приём посетителей по вопросу оформления заграничных паспортов, а также выдача готовых заграничных паспортов производится только по предварительной записи через представителей зарегистрированных в МИД России организаций.

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