Медведев назвал одно из условий окончания спецоперации на Украине
21:20 26.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Отказ от участия в Североатлантическом альянсе — это сейчас необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира. Необходимо именно выработать те самые гарантии. Вот как только гарантии будут выработаны, положены в договор, скрепленный всеми сторонами, это будет уже достаточным условием для того, чтобы прекратить операцию, конечно, при достижении ее целей», — сказал Медведев.
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