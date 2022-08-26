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Медведев назвал одно из условий окончания спецоперации на Украине

21:20 26.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отказ Украины от участия в НАТО сейчас необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира, нужны гарантии безопасности РФ. Об этом в пятницу интервью французскому телеканалу Эль-се-и (LCI) заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Отказ от участия в Североатлантическом альянсе — это сейчас необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира. Необходимо именно выработать те самые гарантии. Вот как только гарантии будут выработаны, положены в договор, скрепленный всеми сторонами, это будет уже достаточным условием для того, чтобы прекратить операцию, конечно, при достижении ее целей», — сказал Медведев.

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