Тестирование электронных систем перед выборами в Москве прошло без сбоев
22:39 26.08.2022
Процедура тестирования системы дистанционного электронного голосования перед выборами депутатов муниципальных депутатов в Москве состоялось без сбоев. По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалева, "система выдержала, сработала четко, мы фиксируем интерес москвичей к дистанционному электронному голосованию, оно для москвичей в приоритете".
Тестирование системы, которая будет использована на выборах муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября, проводилось с 8:00 до 17:00. Горожане могли попробовать систему в действии, ответив на вопрос «Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?».
На некоторых участках провели стресс-тест, отключив связь или электричество, чтобы отработать порядок действий в экстренных ситуациях.
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