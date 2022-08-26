Тестирование электронных систем перед выборами в Москве прошло без сбоев

22:39

Процедура тестирования системы дистанционного электронного голосования перед выборами депутатов муниципальных депутатов в Москве состоялось без сбоев. По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалева, "система выдержала, сработала четко, мы фиксируем интерес москвичей к дистанционному электронному голосованию, оно для москвичей в приоритете".

Тестирование системы, которая будет использована на выборах муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября, проводилось с 8:00 до 17:00. Горожане могли попробовать систему в действии, ответив на вопрос «Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?».

На некоторых участках провели стресс-тест, отключив связь или электричество, чтобы отработать порядок действий в экстренных ситуациях.