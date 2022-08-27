С 1-го сентября с учителей в России снимается лишняя бумажная работа
10:00 27.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«С 1 сентября учителей освободят от заполнения лишних документов. Важно, чтобы преподаватели могли посвящать обучению наших детей больше времени, а не тратили его на бумажную волокиту», — отметил он.
По словам председателя Госдумы, появится четкий перечень документов, которые должна предоставлять школа. «Все остальные бумаги преподаватели смогут не заполнять. Таким образом, у учителей будет больше времени для непосредственной работы с учениками», — подчеркнул он.
НОВОСТИ
- 12:41 27.08.2022
- Правила обмена валюты физлицами ЦБ РФ несколько смягчил
- 12:00 27.08.2022
- Вучич рассказал, сколько Сербия платит за российский газ
- 11:30 27.08.2022
- Суточный прирост новых заболевших COVID-19 в РФ впервые с середины марта превысил 47 тыс. случаев
- 09:10 27.08.2022
- Конференция по ДНЯО закончилась без итогового документа, но не провально - Белоусов
- 09:05 27.08.2022
- Суббота в Москве ожидается жаркой: до +34С
- 09:00 27.08.2022
- В ходе конфликта на Украине погиб гражданин США - СМИ
- 22:39 26.08.2022
- Тестирование электронных систем перед выборами в Москве прошло без сбоев
- 21:20 26.08.2022
- Медведев назвал одно из условий окончания спецоперации на Украине
- 20:55 26.08.2022
- Получть 10-летний загранпаспорт через оформление в МИД РФ будет пока невозможно
- 19:40 26.08.2022
- В НАТО заговорили о важности присутствии альянса в Арктике
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать