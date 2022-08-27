С 1-го сентября с учителей в России снимается лишняя бумажная работа

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд социально значимых нововведений вступает в силу в сентябре, в том числе освобождение учителей от заполнения лишних документов. Об этом сообщил в субботу спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«С 1 сентября учителей освободят от заполнения лишних документов. Важно, чтобы преподаватели могли посвящать обучению наших детей больше времени, а не тратили его на бумажную волокиту», — отметил он.

По словам председателя Госдумы, появится четкий перечень документов, которые должна предоставлять школа. «Все остальные бумаги преподаватели смогут не заполнять. Таким образом, у учителей будет больше времени для непосредственной работы с учениками», — подчеркнул он.