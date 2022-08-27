Суточный прирост новых заболевших COVID-19 в РФ впервые с середины марта превысил 47 тыс. случаев
11:30 27.08.2022 Источник: Интерфакс
"По состоянию на 27 августа в РФ выявлено 47 093 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 4 354 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 11,3%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций отмечено в 49 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 34 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в двух субъектах, уточнили в оперштабе.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 46 452 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 641. Показатель заболеваемости за сутки приблизился к значениям середины марта, когда 12 марта было зарегистрировано более 48 тыс. заболевших, но тогда распространение болезни сокращалось, сейчас же идет подъем.
При этом количество госпитализированных за сутки ниже, чем в марте, когда регистрировалось схожее число заболевших.
Смертность от COVID-19 в августе значительно ниже, чем в марте: 12 марта от коронавируса умерли 630 пациентов, в то время как за минувшие сутки скончались 90 человек, накануне штаб сообщал о 81 умершем.
"Выздоровели за сутки 32 642 человека, или на 3,2% меньше в сравнении с 26 августа", - говорится в сообщении.
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