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Школы в Донбассе с 1 сенятбря будут охранять сотрудники Росгвардии и МВД РФ

14:30 27.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Школьники Донбасса и других освобожденных территорий с 1 сентября будут обеспечены вооруженной охраной, средства для этого выделены Российской Федерацией, сообщил в субботу в видеообращении к учителям Донбасса на практикуме в «Сириусе» первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Президент [РФ] дал отдельное поручение МВД, Росгвардии обеспечить меры охраны и безопасности всех школ во всех пяти регионах. Это означает, что в каждой школе с 1 сентября должно быть постоянно минимум два человека вооруженной охраны. Это и Росгвардия и МВД России, и МВД ДНР и ЛНР, и специально отобранные лицензированные частные охранные предприятия», — сказал он.

По словам Кириенко, для решения задачи Российской Федерацией уже выделено специальное финансирование.

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