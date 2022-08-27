Школы в Донбассе с 1 сенятбря будут охранять сотрудники Росгвардии и МВД РФ
14:30 27.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Президент [РФ] дал отдельное поручение МВД, Росгвардии обеспечить меры охраны и безопасности всех школ во всех пяти регионах. Это означает, что в каждой школе с 1 сентября должно быть постоянно минимум два человека вооруженной охраны. Это и Росгвардия и МВД России, и МВД ДНР и ЛНР, и специально отобранные лицензированные частные охранные предприятия», — сказал он.
По словам Кириенко, для решения задачи Российской Федерацией уже выделено специальное финансирование.
Новости
- 15:19 27.08.2022
- Такой высокой температуры в августе в Москве не было 53 года
- 12:41 27.08.2022
- Правила обмена валюты физлицами ЦБ РФ несколько смягчил
- 12:00 27.08.2022
- Вучич рассказал, сколько Сербия платит за российский газ
- 11:30 27.08.2022
- Суточный прирост новых заболевших COVID-19 в РФ впервые с середины марта превысил 47 тыс. случаев
- 10:00 27.08.2022
- С 1-го сентября с учителей в России снимается лишняя бумажная работа
- 09:10 27.08.2022
- Конференция по ДНЯО закончилась без итогового документа, но не провально - Белоусов
- 09:05 27.08.2022
- Суббота в Москве ожидается жаркой: до +34С
- 09:00 27.08.2022
- В ходе конфликта на Украине погиб гражданин США - СМИ
- 22:39 26.08.2022
- Тестирование электронных систем перед выборами в Москве прошло без сбоев
- 21:20 26.08.2022
- Медведев назвал одно из условий окончания спецоперации на Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать