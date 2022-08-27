В Казахстане власти решили приостановить экспорт военной продукции

16:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Казахстана приняли решение приостановить до конца августа следующего года экспорт военной продукции. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства страны.

«Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел заседание комиссии по вопросам оборонной промышленности. Участники рассмотрели предложение министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года», — говорится в сообщении.