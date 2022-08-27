Гражданам Украины, ЛНР и ДНР разрешено оставаться на территории РФ бессрочно – Указ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин разрешил гражданам Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины временно пребывать в РФ без ограничения сроков. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном в субботу на официальном портале правовой информации.

«Постановляю установить, что граждане ДНР, ЛНР и Украины вправе временно пребывать в РФ без ограничения сроков», — говорится в документе. Указ устанавливает, что для этого упомянутым гражданам необходимо пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию, а также медицинское освидетельствование на отсутствие употребления наркотиков, психотропных и психоактивных веществ, инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции.