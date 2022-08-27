Гражданам Украины, ЛНР и ДНР разрешено оставаться на территории РФ бессрочно – Указ
16:00 27.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Постановляю установить, что граждане ДНР, ЛНР и Украины вправе временно пребывать в РФ без ограничения сроков», — говорится в документе. Указ устанавливает, что для этого упомянутым гражданам необходимо пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию, а также медицинское освидетельствование на отсутствие употребления наркотиков, психотропных и психоактивных веществ, инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции.
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