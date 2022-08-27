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НОВОСТИ

Время перелета из Москвы в Сочи и Турцию может вскоре немного сократиться - СМИ

17:27 27.08.2022 Источник: РБК

Власти обсудят возможность использования гражданскими самолетами части воздушного пространства на юге страны, которое было закрыто с 24 февраля из-за проведения военной операции на Украине. Об этом РБК рассказали источники в пяти российских авиакомпаниях. Это позволит сократить время полетов в аэропорт Сочи, который продолжает работать, а также в аэропорты Турции.

Вопрос будет обсуждаться на разъяснительном совещании с представителями авиакомпаний по вопросам организации полетов из центральных областей на юг России в обход воздушного пространства Казахстана, которое проведет Госкорпорация по организации воздушного движения (ГК по ОрВД), сообщили два собеседника РБК. Оно пройдет в понедельник, 29 августа. У РБК есть копия письма с анонсом совещания в ГК по ОрВД, подлинность документа подтвердили источники в двух авиакомпаниях.

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