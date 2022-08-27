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НОВОСТИ

Влсти Франции намерены удерживать рост цен на электроэнергию на уровне 4% до конца года

18:00 27.08.2022 Источник: Газета.Ru

Франция сохранит ограничения на цены на электроэнергию в следующем году, чтобы защитить домохозяйства от стремительного роста тарифов. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радио France Info. Его слова приводит агентство Bloomberg.

По словам министра, правительство намерено удерживать рост цен на электроэнергию на уровне 4% до конца года.

Комментарии Ле Мэра прозвучали на фоне решения британского Управления рынков газа и электроэнергии (Ofgem) повысить предел потребительских счетов за электроэнергию на 80% с 1 октября 2022 года. Ожидается, что средний счет за электричество и газ вырастет с £1,97 тыс. до £3,55 тыс. в год.

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