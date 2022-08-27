Запрет на выдачу шенгенских виз россиянам не поддержат Франция и Германия - СМИ
19:00 27.08.2022 Источник: Газета.Ru
Франция и Германия на предстоящей встрече глав МИД стран Евросоюза в Праге выступят против запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на текст документа, подготовленного к мероприятию.
«Понимая обеспокоенность некоторых государств-членов в этом контексте, мы не должны недооценивать преобразующую силу личного опыта жизни в демократических системах, особенно для будущих поколений», — отмечается в документе.
По данным агентства, в Берлине и Париже заявили, что ЕС должен продолжать выдавать визы российским гражданам, не связанным с правительством, в частности студентам, художникам, ученым и специалистам.
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