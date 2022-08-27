Боррель заявил, что Сербия и Косово договорились по поводу въездных документов
21:00 27.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в субботу заявил, что Сербия и Косово урегулировали вопрос передвижения через границу.
«В рамках диалога при содействии ЕС Сербия согласилась отменить документы на въезд и выезд для держателей косовских удостоверений личности, а Косово согласилось не вводить их для владельцев сербских удостоверений личности», — говорится в сообщении Борреля в «Твиттере». Глава внешнеполитической службы ЕС отметил, что получил соответствующие гарантии от премьер-министра самопровозглашенного Косова Альбина Курти.
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