Миссия МАГАТЭ для отпревки на Украину сформирована - NYT

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сформировало миссию, которая, как ожидается, на следующей неделе отправится на Запорожскую АЭС, сообщила в субботу газета «Нью-Йорк таймс».

По ее сведениям, миссию возглавит генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, вместе с ним на станцию отправятся еще 13 экспертов преимущественно из нейтральных стран. Издание отмечает, что представителей Соединенных Штатов и Великобритании в списке участников миссии нет.