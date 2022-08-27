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НОВОСТИ

Миссия МАГАТЭ для отпревки на Украину сформирована - NYT

19:30 27.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сформировало миссию, которая, как ожидается, на следующей неделе отправится на Запорожскую АЭС, сообщила в субботу газета «Нью-Йорк таймс».

По ее сведениям, миссию возглавит генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, вместе с ним на станцию отправятся еще 13 экспертов преимущественно из нейтральных стран. Издание отмечает, что представителей Соединенных Штатов и Великобритании в списке участников миссии нет.

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