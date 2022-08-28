После завершения проектирования Российская орбитальная станция может быть переименована

09:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Название Российской орбитальной станции (РОС) может быть изменено после завершения проектирования. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.



«Пока в наших внутренних документах мы используем это название (имеется в виду РОС — прим. ТАСС). Возможно, после завершения проектирования национальная станция будет переименована», — заявил Борисов.



На прошедшем с 15 по 21 августа форуме «Армия» Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (входит в Роскосмос) впервые показала макет РОС. Он включал базовый, научно-энергетический, узловой, шлюзовой целевой и производственный модули, а также платформы обслуживания.



