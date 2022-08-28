0
0
33
НОВОСТИ

Для противодействия санкциям Запада РФ сближается с Ираном - СМИ

10:00 28.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Иран укрепляют отношения в свете западных санкций в отношении двух государств, что тревожит Вашингтон. Такое мнение выразил в субботу обозреватель Бенуа Фокон в своей колонке для газеты «Уолл-стрит джорнэл».

По словам Фокона, стремление Запада с помощью санкций изолировать Россию после начала специальной военной операции на Украине подталкивает Москву к более тесному сотрудничеству с Ираном, в частности в военной и торговой сферах. Подобное сближение двух стран, считает обозреватель, позволит им смягчить влияние рестрикций США, найдя в лице друг друга новые рынки сбыта.

Фокон также обратил внимание, что в этом году товарооборот между странами вырос на 10%, два государства провели совместные учения с применением беспилотников, а Россия вывела на орбиту иранский спутник.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:10 28.08.2022
На фоне энергокризиса в британских школах хотят закупать свитера для школьников на зиму
0
58
09:55 28.08.2022
После завершения проектирования Российская орбитальная станция может быть переименована
0
93
09:50 28.08.2022
В первые с начала обострения с Китаем корабли США вошли в Тайваньский пролив
0
89
21:00 27.08.2022
Боррель заявил, что Сербия и Косово договорились по поводу въездных документов
0
682
20:45 27.08.2022
В Вашингтоне обеспокоены расширением связей между РФ и Ираном - СМИ
0
857
19:30 27.08.2022
Миссия МАГАТЭ для отпревки на Украину сформирована - NYT
0
823
19:00 27.08.2022
Запрет на выдачу шенгенских виз россиянам не поддержат Франция и Германия - СМИ
0
854
18:00 27.08.2022
Влсти Франции намерены удерживать рост цен на электроэнергию на уровне 4% до конца года
0
797
17:27 27.08.2022
Время перелета из Москвы в Сочи и Турцию может вскоре немного сократиться - СМИ
0
876
17:00 27.08.2022
Слуцкий назвал условия для начала переговоров с Украиной
0
1068

Возврат к списку