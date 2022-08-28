Для противодействия санкциям Запада РФ сближается с Ираном - СМИ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Иран укрепляют отношения в свете западных санкций в отношении двух государств, что тревожит Вашингтон. Такое мнение выразил в субботу обозреватель Бенуа Фокон в своей колонке для газеты «Уолл-стрит джорнэл».



По словам Фокона, стремление Запада с помощью санкций изолировать Россию после начала специальной военной операции на Украине подталкивает Москву к более тесному сотрудничеству с Ираном, в частности в военной и торговой сферах. Подобное сближение двух стран, считает обозреватель, позволит им смягчить влияние рестрикций США, найдя в лице друг друга новые рынки сбыта.



Фокон также обратил внимание, что в этом году товарооборот между странами вырос на 10%, два государства провели совместные учения с применением беспилотников, а Россия вывела на орбиту иранский спутник.



