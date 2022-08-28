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На фоне энергокризиса в британских школах хотят закупать свитера для школьников на зиму

10:10 28.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директора ряда британских школ раздумывают о закупке свитеров для наименее обеспеченных школьников, чтобы они могли спокойно переносить занятия в зимний период в условиях энергетического кризиса в стране. Об этом в субботу вечером на своем сайте сообщила газета «Сан».

Руководители образовательных учреждений выразили мнение, что в свете роста цен на электроэнергию в королевстве в целях экономии в классах могут на пару градусов понизить температурный режим, в результате чего детям придется сидеть на занятиях в теплой одежде. Кроме того, директора ожидают, что все большее число учащихся станет пользоваться опцией бесплатного завтрака в школах, тем самым сберегая средства семейного бюджета.

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