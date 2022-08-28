На фоне энергокризиса в британских школах хотят закупать свитера для школьников на зиму
10:10 28.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководители образовательных учреждений выразили мнение, что в свете роста цен на электроэнергию в королевстве в целях экономии в классах могут на пару градусов понизить температурный режим, в результате чего детям придется сидеть на занятиях в теплой одежде. Кроме того, директора ожидают, что все большее число учащихся станет пользоваться опцией бесплатного завтрака в школах, тем самым сберегая средства семейного бюджета.
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