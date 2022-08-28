Власти дальневосточных регионов должны определить самые перспективные виды сельхозпродукции - Мишустин

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Регионы Дальнего Востока совместно с федеральными ведомствами должны определить виды сельхозпродукции, производство которых на их территориях наиболее перспективно. Как сообщается в воскресенье на сайте кабмина РФ, соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Сибирь и на Дальний Восток.



«Общим для властей всех дальневосточных регионов стало поручение определить виды сельхозпродукции, производство которых наиболее перспективно. В этом руководству субъектов помогут специалисты Минвостокразвития, Минсельхоза, Минфина и Минэкономразвития», — говорится в сообщении.



