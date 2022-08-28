В центе Москвы полиция пресекла массовые гонки на дорогостоящих машинах

12:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции не допустили проведение несогласованных гонок на дорогостоящих машинах в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.



«В центре Москвы не допущено проведение гонок на дорогостоящих автомобилях. Несколько десятков иномарок планировали проехать по центру столицы с наклейками „Богатые и успешные“. Участников данной акции предупреждали о недопущении проведения данного мероприятия», — сказал собеседник агентства.



Дорогостоящие автомобили, в том числе Ferrari и Lamborghini, будут отправлены на спецстоянку, их проверят на нелегальную модификацию и незаконное внесение изменений в конструкцию транспортных средств.



