0
0
88
НОВОСТИ

В центе Москвы полиция пресекла массовые гонки на дорогостоящих машинах

12:50 28.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции не допустили проведение несогласованных гонок на дорогостоящих машинах в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В центре Москвы не допущено проведение гонок на дорогостоящих автомобилях. Несколько десятков иномарок планировали проехать по центру столицы с наклейками „Богатые и успешные“. Участников данной акции предупреждали о недопущении проведения данного мероприятия», — сказал собеседник агентства.

Дорогостоящие автомобили, в том числе Ferrari и Lamborghini, будут отправлены на спецстоянку, их проверят на нелегальную модификацию и незаконное внесение изменений в конструкцию транспортных средств.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:25 28.08.2022
Греческие танкеры перевозят морем более половины российской нефти
0
20
12:55 28.08.2022
В следующим году около 50 тыс. украинских беженцев могут оказаться бездомными в Британии
0
88
11:20 28.08.2022
Власти дальневосточных регионов должны определить самые перспективные виды сельхозпродукции - Мишустин
0
214
11:10 28.08.2022
В Московском регионе увеличилось количество смога от пожаров - метеоролог
0
226
10:10 28.08.2022
На фоне энергокризиса в британских школах хотят закупать свитера для школьников на зиму
0
256
10:00 28.08.2022
Для противодействия санкциям Запада РФ сближается с Ираном - СМИ
0
309
09:55 28.08.2022
После завершения проектирования Российская орбитальная станция может быть переименована
0
321
09:50 28.08.2022
В первые с начала обострения с Китаем корабли США вошли в Тайваньский пролив
0
283
21:00 27.08.2022
Боррель заявил, что Сербия и Косово договорились по поводу въездных документов
0
776
20:45 27.08.2022
В Вашингтоне обеспокоены расширением связей между РФ и Ираном - СМИ
0
972

Возврат к списку