В центе Москвы полиция пресекла массовые гонки на дорогостоящих машинах
12:50 28.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В центре Москвы не допущено проведение гонок на дорогостоящих автомобилях. Несколько десятков иномарок планировали проехать по центру столицы с наклейками „Богатые и успешные“. Участников данной акции предупреждали о недопущении проведения данного мероприятия», — сказал собеседник агентства.
Дорогостоящие автомобили, в том числе Ferrari и Lamborghini, будут отправлены на спецстоянку, их проверят на нелегальную модификацию и незаконное внесение изменений в конструкцию транспортных средств.
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