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В следующим году около 50 тыс. украинских беженцев могут оказаться бездомными в Британии

12:55 28.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 50 тыс. беженцев с Украины, нашедших убежище в Соединенном Королевстве, могут оказаться в следующем году без жилья. Такой прогноз приводит в воскресенье газета «Гардиан».

Всего с начала специальной военной операции России в феврале в Великобританию прибыли около 115 тыс. украинских беженцев, из них 83,9 тыс. — по программе размещения их в британских семьях. Схема рассчитана на минимальный срок в полгода и подразумевает выплату 350 фунтов (413 долларов) в месяц за размещение людей, бежавших от конфликта. Однако, как говорится в статье, 1,3 тыс. семей с Украины, в том числе 945 семей с детьми, были зарегистрированы как бездомные.

Как пишет «Гардиан», начиная со следящего месяца, когда первоначальные полгода правительственной схемы закончатся, число бездомных беженцев может резко вырасти. Анализ, проведенный неправительственной организацией по защите детей Barnardo («Барнардо»), оппозиционными Лейбористской партией и «Либеральные демократы», показывает, что к зиме от 15 до 21 тыс. украинцев могут лишиться крова, а к середине следующего года их число может достичь 50 тыс.

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