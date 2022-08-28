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НОВОСТИ

Греческие танкеры перевозят морем более половины российской нефти

13:25 28.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 51% российской нефти перевозится в другие страны морем греческими танкерами, сообщил воскресенье греческий новостной портал «Дифенс-пойнт». По его данным, на российские суда при этом приходится только 19%.

Ресурс напоминает, что санкции ЕС против российской нефти вступят в силу только 31 декабря, поэтому транспортировка топлива морем все еще продолжается. Греки лидируют в ней, поскольку контролируют 30% мирового флота танкеров и судов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).

«Дифенс-пойнт» сообщает со ссылкой на данные американской инвестиционной компании S&P Global («Эс-энд-пи глобал»), что в последние недели 51% российской нефти перевозится на танкерах греческих судовладельцев, 19% — российскими танкерами и 6% — китайскими.

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