Греческие танкеры перевозят морем более половины российской нефти
13:25 28.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ресурс напоминает, что санкции ЕС против российской нефти вступят в силу только 31 декабря, поэтому транспортировка топлива морем все еще продолжается. Греки лидируют в ней, поскольку контролируют 30% мирового флота танкеров и судов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).
«Дифенс-пойнт» сообщает со ссылкой на данные американской инвестиционной компании S&P Global («Эс-энд-пи глобал»), что в последние недели 51% российской нефти перевозится на танкерах греческих судовладельцев, 19% — российскими танкерами и 6% — китайскими.
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