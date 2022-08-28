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На очаги пожара в Рязанской области сбросили около 24 тыс. тонн воды - МЧС

13:35 28.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семнадцать воздушных судов привлекаются к тушению пожаров в Рязанской области, на очаги горения сброшено уже около 24 тыс. тонн воды. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Тушение пожара ведется в круглосуточном режиме. Продолжается работа оперативного штаба комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Рязанской области. Авиацией в количестве 17 воздушных судов выполнено более 3,2 тыс. сбросов общим количеством порядка 24 тыс. тонн воды», — сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в круглосуточном режиме на территории Москвы, Московской и Рязанской областей 77 стационарных и 4 подвижных поста проводят мониторинг предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. «Всего к тушению пожаров привлечено более 7,4 тыс. человек и 2 313 единиц техники. Для мониторинга лесопожарной обстановки применяются наземные группировки, авиация и беспилотные летательные аппараты», — добавили в ведомстве, отметив, что благодаря слаженным действиям авиационной и наземной группировок перехода огня на населенные пункты не допущено.

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