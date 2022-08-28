На очаги пожара в Рязанской области сбросили около 24 тыс. тонн воды - МЧС
13:35 28.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Тушение пожара ведется в круглосуточном режиме. Продолжается работа оперативного штаба комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Рязанской области. Авиацией в количестве 17 воздушных судов выполнено более 3,2 тыс. сбросов общим количеством порядка 24 тыс. тонн воды», — сказали в пресс-службе.
В МЧС добавили, что в круглосуточном режиме на территории Москвы, Московской и Рязанской областей 77 стационарных и 4 подвижных поста проводят мониторинг предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. «Всего к тушению пожаров привлечено более 7,4 тыс. человек и 2 313 единиц техники. Для мониторинга лесопожарной обстановки применяются наземные группировки, авиация и беспилотные летательные аппараты», — добавили в ведомстве, отметив, что благодаря слаженным действиям авиационной и наземной группировок перехода огня на населенные пункты не допущено.
Новости
- 15:05 28.08.2022
- Повышенную концентрацию загрязняющих веществ зафиксировали в некоторых округах Подмосковья
- 13:25 28.08.2022
- Греческие танкеры перевозят морем более половины российской нефти
- 12:55 28.08.2022
- В следующим году около 50 тыс. украинских беженцев могут оказаться бездомными в Британии
- 12:50 28.08.2022
- В центе Москвы полиция пресекла массовые гонки на дорогостоящих машинах
- 11:20 28.08.2022
- Власти дальневосточных регионов должны определить самые перспективные виды сельхозпродукции - Мишустин
- 11:10 28.08.2022
- В Московском регионе увеличилось количество смога от пожаров - метеоролог
- 10:10 28.08.2022
- На фоне энергокризиса в британских школах хотят закупать свитера для школьников на зиму
- 10:00 28.08.2022
- Для противодействия санкциям Запада РФ сближается с Ираном - СМИ
- 09:55 28.08.2022
- После завершения проектирования Российская орбитальная станция может быть переименована
- 09:50 28.08.2022
- В первые с начала обострения с Китаем корабли США вошли в Тайваньский пролив
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать