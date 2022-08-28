По итогам молодежного форума в Казани появится программа международного сотрудничества

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Долгосрочная программа международного молодежного сотрудничества по разным направлениям должна быть сформирована по итогу Казанского глобального молодежного саммита, который проходит в столице Татарстана. Об этом сообщил журналистам в воскресенье министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.



«Мы, безусловно, считаем, что наследием этого мероприятия должна стать некоторая долгосрочная программа международного молодежного сотрудничества по разным направлениям. Как по тем вопросам, которые обсуждаются в рамках программы, дискуссий, совещаний этого саммита, так и в направлении туризма, так и в направлении добровольчества», — сказал Сулейманов, отметив, что в том числе планируются различные формы международных стажировок по широкому спектру направлений.



Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева отметила, что саммит также позволяет знакомиться с новыми практиками и методами работы с молодежью. «Мы, я думаю, получим очень хороший инструментарий, хорошие механизмы по совершенствованию молодежной политики. Мы уже сегодня видим, что подписываются соглашения между теми странами, которые принимают участие и, безусловно, с РФ в том числе. И у нас запланирован ряд встреч, в ходе которых опять-таки будут обозначены те намерения, которые есть у наших стран по взаимодействию и сотрудничеству», — сказала Фазлеева.



