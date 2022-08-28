По итогам молодежного форума в Казани появится программа международного сотрудничества
15:15 28.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы, безусловно, считаем, что наследием этого мероприятия должна стать некоторая долгосрочная программа международного молодежного сотрудничества по разным направлениям. Как по тем вопросам, которые обсуждаются в рамках программы, дискуссий, совещаний этого саммита, так и в направлении туризма, так и в направлении добровольчества», — сказал Сулейманов, отметив, что в том числе планируются различные формы международных стажировок по широкому спектру направлений.
Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева отметила, что саммит также позволяет знакомиться с новыми практиками и методами работы с молодежью. «Мы, я думаю, получим очень хороший инструментарий, хорошие механизмы по совершенствованию молодежной политики. Мы уже сегодня видим, что подписываются соглашения между теми странами, которые принимают участие и, безусловно, с РФ в том числе. И у нас запланирован ряд встреч, в ходе которых опять-таки будут обозначены те намерения, которые есть у наших стран по взаимодействию и сотрудничеству», — сказала Фазлеева.
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