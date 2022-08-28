0
0
122
НОВОСТИ

По итогам молодежного форума в Казани появится программа международного сотрудничества

15:15 28.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Долгосрочная программа международного молодежного сотрудничества по разным направлениям должна быть сформирована по итогу Казанского глобального молодежного саммита, который проходит в столице Татарстана. Об этом сообщил журналистам в воскресенье министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.

«Мы, безусловно, считаем, что наследием этого мероприятия должна стать некоторая долгосрочная программа международного молодежного сотрудничества по разным направлениям. Как по тем вопросам, которые обсуждаются в рамках программы, дискуссий, совещаний этого саммита, так и в направлении туризма, так и в направлении добровольчества», — сказал Сулейманов, отметив, что в том числе планируются различные формы международных стажировок по широкому спектру направлений.

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева отметила, что саммит также позволяет знакомиться с новыми практиками и методами работы с молодежью. «Мы, я думаю, получим очень хороший инструментарий, хорошие механизмы по совершенствованию молодежной политики. Мы уже сегодня видим, что подписываются соглашения между теми странами, которые принимают участие и, безусловно, с РФ в том числе. И у нас запланирован ряд встреч, в ходе которых опять-таки будут обозначены те намерения, которые есть у наших стран по взаимодействию и сотрудничеству», — сказала Фазлеева.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:20 28.08.2022
В Борисполе демонтируют алею Героев Советского Союза - агентство
0
47
16:10 28.08.2022
Медведев считает, что до конца 2022 года цена на газ в Европе в 5 тыс. евро
0
68
15:25 28.08.2022
Шведский и нидерландский эксперты считают, что Украине нужно готовиться к компромиссу
0
144
15:05 28.08.2022
Повышенную концентрацию загрязняющих веществ зафиксировали в некоторых округах Подмосковья
0
151
13:35 28.08.2022
На очаги пожара в Рязанской области сбросили около 24 тыс. тонн воды - МЧС
0
260
13:25 28.08.2022
Греческие танкеры перевозят морем более половины российской нефти
0
315
12:55 28.08.2022
В следующим году около 50 тыс. украинских беженцев могут оказаться бездомными в Британии
0
307
12:50 28.08.2022
В центе Москвы полиция пресекла массовые гонки на дорогостоящих машинах
0
341
11:20 28.08.2022
Власти дальневосточных регионов должны определить самые перспективные виды сельхозпродукции - Мишустин
0
371
11:10 28.08.2022
В Московском регионе увеличилось количество смога от пожаров - метеоролог
0
389

Возврат к списку