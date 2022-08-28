Шведский и нидерландский эксперты считают, что Украине нужно готовиться к компромиссу
15:25 28.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Любое мирное соглашение должно в какой-то степени признавать требования России не только в отношении Украины, но и международное положение России в целом. Фундаментальный политико-стратегический вопрос заключается в том, в какой степени Запад сможет удовлетворить требования России, не оставив Украину в беде», — считают авторы.
Киеву, по их мнению, «необходимо будет найти сложный баланс между неполным территориальным восстановлением Украины, вынужденным снижением политического суверенитета страны и международной силовой политической позицией России». При этом добиться декларируемого Украиной намерения «выйти на границы 1991 года» вряд ли получится. «У Запада нет ни оружия, ни стратегической концепции» для этого, уверены эксперты.
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