Шведский и нидерландский эксперты считают, что Украине нужно готовиться к компромиссу

15:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не имеет возможности победить, а потому должна готовиться к поиску компромисса, который предполагает сложный баланс между утратой территорий, сокращением политического суверенитета и усилившимся положением России на международной арене. Такое мнение высказывают в публикации газеты «Свенска дагбладет» в воскресенье доцент шведского Военного института Ильмари Кэихкё и его нидерландский коллеги, профессор Военной академии Ян Виллем Хониг.



«Любое мирное соглашение должно в какой-то степени признавать требования России не только в отношении Украины, но и международное положение России в целом. Фундаментальный политико-стратегический вопрос заключается в том, в какой степени Запад сможет удовлетворить требования России, не оставив Украину в беде», — считают авторы.



Киеву, по их мнению, «необходимо будет найти сложный баланс между неполным территориальным восстановлением Украины, вынужденным снижением политического суверенитета страны и международной силовой политической позицией России». При этом добиться декларируемого Украиной намерения «выйти на границы 1991 года» вряд ли получится. «У Запада нет ни оружия, ни стратегической концепции» для этого, уверены эксперты.



