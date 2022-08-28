Медведев считает, что до конца 2022 года цена на газ в Европе в 5 тыс. евро
16:10 28.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Главам государств и правительств стран Европейского союза. В связи с повышением цены на газ до 3,5 тыс. евро за тысячу кубометров вынужден повысить прогнозную стоимость до 5 тыс. евро до конца 2022 года. With warm regards (с англ. „c теплыми пожеланиями“ — прим. ТАСС)», — написал Медведев.
Свой пост зампред Совбеза проиллюстрировал картиной художника Васи Ложкина «Газ-батюшка».
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