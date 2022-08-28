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НОВОСТИ

В Борисполе демонтируют алею Героев Советского Союза - агентство

16:20 28.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аллея Героев Советского Союза будет демонтирована в городе Борисполь Киевской области, передает в воскресенье украинское агентство УНИАН.

По данным ведомства, постаменты Героев СССР, установленные на аллее, не будут уничтожать, а перевезут к Мемориалу Славы, расположенному на Кнышевом мемориально-парковом комплексе в Борисполе.

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