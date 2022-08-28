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К потенциальной будущей пандемии власти США не готовятся - СМИ

18:05 28.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Соединенных Штатов практически не обеспечивают готовность страны к потенциальной будущей пандемии. Такое мнение выразила редакция газеты «Вашингтон пост» в статье, опубликованной в воскресенье в печатной версии издания.

По мнению газеты, нынешняя пандемия «дала много уроков», однако подготовка к следующей возможной пандемии, с которой могут столкнуться США, практически отсутствует. Как отмечается, подготовка должна стать «неотложным приоритетом для Белого дома, Конгресса и американского народа». Готовность к пандемии в свою очередь означает «наличие всего необходимого за день до того, как это понадобится». «Америка не готова к будущей пандемии», подчеркивает «Вашингтон пост», напоминая, что ковид «в США ежедневно уносит около 400 жизней на протяжении уже нескольких месяцев, всего же летальных исходов — более 1 млн». Тем не менее власти «сидят сложа руки», не принимают никаких мер для подготовки к потенциальной пандемии, отмечается в статье.

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