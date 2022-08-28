Вне зависимости от деструктивного влияния Киева миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоится - МИД РФ

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва исходит из того, инспекция МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоится вне зависимости от деструктивного влияния Киева. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».



«Исходим из того, что она (инспекция МАГАТЭ — прим. ТАСС) должна действительно свершиться вне зависимости от того, какое деструктивное влияние на этот процесс оказывает киевский режим и все те, кто за ним стоит, и все те, кто использует ядерный объект в качестве просто инструмента даже уже не шантажа, а терроризма, — сказала Захарова. — Потому что то, что киевский режим творит вокруг Запорожской АЭС, — это ядерный терроризм. Безусловно, он бывает не только с теми, у кого есть ядерное оружие или грязное ядерное оружие, это бывает, в том числе, и так, как мы сейчас видим».



Кроме того, дипломат призвала не верить вбросам Запада, что РФ «уломали» на инспекцию МАГАТЭ на ЗАЭС. «Я хочу призвать всех не реагировать на ту информацию и на те вбросы, которые идут сейчас от западников относительно того, что они якобы уломали (думаю, именно так будут строиться все фразы) российскую сторону на инспекцию, что они якобы употребили все свое дипломатическое искусство, уговаривая нас на подобную инспекцию, — сказала она. — Это неправда, это ложь. Попытки именно так представить дело уже имеются, поэтому просто всех заранее предостерегаю относительно того, что именно так будет разворачиваться информационная кампания».



