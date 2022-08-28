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Зимой Украину ждут отключения энергии, если Запад не окажет помощь - СМИ

19:45 28.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава правления компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что без финансовой помощи Запада Украина будет испытывать недостаток газа зимой, что может привести к отключениям электричества на большой части страны. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью британской газете «Гардиан».

«Без [западной] финансовой поддержки нам будет не хватать газа, и это будет означать, что у нас будут по-настоящему реальные риски отключения энергосистемы», — сказал он, пояснив, что без импорта газа «в большой части Украины произойдет отключение электричества».

«Если у нас не будет этих 2 млрд кубометров газа, это будет означать, что в некоторых домах не будет достаточно отопления, так что там будет реально холодно», — заметил Витренко, признав, что отопительный сезон в этом году начнется позже, а закончится раньше.

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