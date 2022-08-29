ВМС Китая примут участие в учениях «Восток-2022» в России
09:00 29.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военно-морские силы (ВМС) Китая примут участие в стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) «Восток-2022» на территории России, которые пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях Охотского и Японского морей. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.
«Кроме того, в акватории Японского моря совместные практические действия по обороне морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности, содействию сухопутным войскам на приморском направлении отработают группировки сил Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Китайской Народной Республики», — сказали в ведомстве.
Отмечается, что действия привлекаемых на СКШУ войск (сил) будут осуществлены в соответствии с положениями Соглашения об укреплении доверия в военной области в районе границы от 1996 года между РФ, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и КНР.
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