Число пострадавших в результате удара ВСУ по Энергодару возросло до девяти

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Энергодару возросло до девяти, двое из них в тяжелом состоянии в реанимации, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий.

«Около 22:00 [в воскресенье] по жилому массиву пятого микрорайона Энергодара нанесены артиллерийские удары украинскими вооруженными формированиями. Киевские нацисты совершили три целенаправленных попадания в жилые дома, в одном из дворов которых находится детский сад. Повреждена теплоцентраль. На данный момент девять пострадавших, двое из которых в тяжелом состоянии, находятся в условиях реанимации. У мужчины сложная травма ноги, у женщины ранение груди, пневмоторакс. За их жизнь борются медики», — написал он в понедельник в телеграм-канале.

Глава ВГА добавил, что около 40 припаркованных автомобилей получили повреждения осколками, сгорело порядка 25 машин. Выбиты оконные рамы и стекла в большинстве квартир.