ВКС и ПВО РФ фактически ликвидировали состав воздушных сил Украины — источник
09:20 29.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины фактически ликвидирован российскими ВКС и средствами ПВО. Об этом сообщил ТАСС военно-дипломатический источник в понедельник.
«Весь сколь-нибудь квалифицированный летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины — самолетов Миг-29, Су-27 и Су-25 — эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован», — сообщил собеседник агентства.
По словам источника, обещания Запада поставить новые боевые самолеты советского производства Киеву, скорее всего, так и останутся только словами.
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