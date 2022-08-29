Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС на текущей неделе — Гросси

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия агентства для отправки на Запорожскую АЭС сформирована и прибудет туда на текущей неделе.

«Миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию уже на пути на Запорожскую АЭС. Горжусь, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе», — написал он в понедельник в своем «Твиттере».