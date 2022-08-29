Турция намерена поднять в НАТО вопрос об использовании против нее Грецией С-300 — СМИ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Турции намерены поднять на уровне НАТО вопрос о «враждебных действиях» против страны Афин в связи с использованием греческими ВВС зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 для преследования турецких истребителей F-16. В Турции также считают необходимым применение против Греции санкций в соответствии с законом США «О противодействии противникам Америки» (CAATSA), сообщает в понедельник газета «Ени шафак» со ссылкой на высокопоставленный турецкий источник в сфере безопасности.

Турецкие СМИ сообщили в воскресенье со ссылкой на источники в Минобороны, что 23 августа состоящие на вооружении ВВС Греции С-300 «захватили на радар» турецкие F-16, выполнявшие полеты в рамках задач НАТО в международном воздушном пространстве над Эгейским морем. В Турции заявили, что действия Греции являются несовместимыми с духом партнерства в рамках Североатлантического альянса. В военном ведомстве Греции утверждения Турции отвергли, обвинив Анкару в нагнетании напряженности в отношениях между двумя странами.

«Захват на радар боевых самолетов страны — союзника по НАТО расценивается, согласно правилам реагирования в рамках альянса, в качестве враждебных действий. Греция в данном случае нарушает правила союзничества, а западные страны проводят в данном вопросе политику двойных стандартов», — приводит высказывания источника турецкая газета. «Они [Запад] оказывают на нас давление в вопросе приобретения [у России] С-400, однако Греция на практике использует против нас российские С-300. Если приобретение Турцией С-400 негативно отражается на реализации проекта создания истребителей F-35, то почему это не касается находящихся у Греции систем С-300? В отношении Греции следует применить американский закон CAATSA. Посмотрим, что скажут по этому вопросу в НАТО», — отметил источник, добавив, что ситуацию с «враждебными действиями» Греции также планируется вынести в повестку переговоров с представителями администрации США.

Турция и Греция, две соседние страны и партнеры по НАТО, ранее неоднократно оказывались на грани военного конфликта из-за статуса спорных островов, границ территориальных вод и воздушного пространства в Эгейском море.

Территориальные воды Греции распространяются на 6 морских миль в Эгейском море, но Афины заявляют, что имеют право расширить их до 12 морских миль — стандарта, признанного на международном уровне. В свою очередь Анкара предупреждала Афины, что такое расширение Грецией ее территориальных вод станет поводом для объявления войны. Турция также не признает 10-мильную воздушную зону Греции вокруг островов в Эгейском море, считая, что греческое воздушное пространство, как и территориальные воды, ограничено 6 морскими милями. В результате турецкие истребители регулярно вторгаются в воздушное пространство соседней страны, а Греция поднимает на их перехват свои самолеты.