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НОВОСТИ

ВСУ за ночь нанесли три ракетных удара по Каховской ГЭС

10:32 29.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на понедельник нанесли еще три ракетных удара по Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) района Владимир Леонтьев.

«Еще три ракетных удара. ГЭС — основная цель», — сказал Леонтьев.

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