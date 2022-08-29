ВСУ за ночь нанесли три ракетных удара по Каховской ГЭС
10:32 29.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на понедельник нанесли еще три ракетных удара по Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) района Владимир Леонтьев.
«Еще три ракетных удара. ГЭС — основная цель», — сказал Леонтьев.
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