ФСБ установила участника украинской диверсионной группы, готовившего убийство Дугиной
10:05 29.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ России установила участника украинской диверсионно-террористической группы, который вместе с Натальей Вовк готовил убийство журналиста Дарьи Дугиной, — он выехал за пределы РФ за день до преступления. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Установлено, что убийство Дугиной вместе с Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы — гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дугиной», — отметили в ФСБ.
По данным спецслужбы, Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. Кроме того, он осуществил вместе с Вовк сборку самодельного взрывного устройства в арендованном гараже на юго-западе Москвы.
В ФСБ сообщили, что продолжают устанавливать лиц, причастных к организованному украинскими спецслужбами убийству Дарьи Дугиной. «Изучение камер видеонаблюдения документально подтверждает, что исполнительница преступления гражданка Украины Наталья Вовк лично осуществляла наблюдение за Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля „Традиция“, — подчеркнули в ФСБ. Убедившись, что Дугина выехала с фестиваля, Вовк проследовала за ней на автомашине Mini Cooper и привела в действие самодельное взрывное устройство. Затем она выехала в Эстонию.
Дугина погибла вечером 20 августа, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. 22 августа в Центре общественных связей ФСБ России сообщили ТАСС, что ее убийство раскрыто. По данным ведомства, его подготовили украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк.
НОВОСТИ
- 10:32 29.08.2022
- ВСУ за ночь нанесли три ракетных удара по Каховской ГЭС
- 10:20 29.08.2022
- Новейший авианосец британского ВМФ сломался у берегов Англии вскоре после отплытия
- 10:00 29.08.2022
- Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС на текущей неделе — Гросси
- 09:32 29.08.2022
- Полный запрет на выдачу виз для россиян не получит единой поддержки в ЕС - Боррель
- 09:20 29.08.2022
- ВКС и ПВО РФ фактически ликвидировали состав воздушных сил Украины — источник
- 09:05 29.08.2022
- Число пострадавших в результате удара ВСУ по Энергодару возросло до девяти
- 09:00 29.08.2022
- ВМС Китая примут участие в учениях «Восток-2022» в России
- 19:45 28.08.2022
- Зимой Украину ждут отключения энергии, если Запад не окажет помощь - СМИ
- 18:15 28.08.2022
- Вне зависимости от деструктивного влияния Киева миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоится - МИД РФ
- 18:05 28.08.2022
- К потенциальной будущей пандемии власти США не готовятся - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать