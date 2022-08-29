У Британии заканчивается оружие для поддержки Киева - The Times

11:20 Источник: РБК

Военная и финансовая поддержка вооруженных сил Украины со стороны Великобритании иссякнет к концу года. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источник в британском Министерстве обороны.

«В Британии заканчивается оружие, которое она может дать Украине. Действительность такова, что финансовый вклад Соединенного Королевства иссякнет к концу года», — заявил собеседник газеты.

В то же время The Times отмечает, что новому премьер-министру Британии предстоит решить, целесообразно ли тратить на поддержку Киева «миллиарды фунтов стерлингов» в условиях напряженной ситуации с финансами в Соединенном Королевстве. РБК