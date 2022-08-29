Большая часть ракет в Херсонской области сбита, но есть попадания по гражданским объектам

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в понедельник сбили большую часть ракет при обстреле Херсонской области со стороны Украины, но есть попадания по гражданским объектам, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

«ВСУ продолжают обстрелы мирной инфраструктуры Херсона и Новой Каховки. ПВО сбила большую часть ракет, однако есть прилеты по гражданским объектам», — сказал он.