Большая часть ракет в Херсонской области сбита, но есть попадания по гражданским объектам
11:05 29.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в понедельник сбили большую часть ракет при обстреле Херсонской области со стороны Украины, но есть попадания по гражданским объектам, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
«ВСУ продолжают обстрелы мирной инфраструктуры Херсона и Новой Каховки. ПВО сбила большую часть ракет, однако есть прилеты по гражданским объектам», — сказал он.
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