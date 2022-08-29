Пентагон готовит бывших афганских летчиков для отправки на Украину — источник

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон занялся набором бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов, после курса подготовки в Калифорнии они будут переброшены через Польшу на Украину. Об этом ТАСС в понедельник заявил военно-дипломатический источник, знакомый с ситуацией.

«Пентагон, как нам известно, занялся набором для Украины бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов, которые сбежали год назад в США вместе с американцами, — сообщил источник. — Их подготовка начинается сейчас в Калифорнии, после чего всех планируется перебросить через Польшу на Украину».