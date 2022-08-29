0
0
137
НОВОСТИ

Пентагон готовит бывших афганских летчиков для отправки на Украину — источник

11:32 29.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон занялся набором бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов, после курса подготовки в Калифорнии они будут переброшены через Польшу на Украину. Об этом ТАСС в понедельник заявил военно-дипломатический источник, знакомый с ситуацией.

«Пентагон, как нам известно, занялся набором для Украины бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов, которые сбежали год назад в США вместе с американцами, — сообщил источник. — Их подготовка начинается сейчас в Калифорнии, после чего всех планируется перебросить через Польшу на Украину».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

12:20 29.08.2022
Сбитый около Запорожской АЭС дрон был американского производства — власти региона
0
28
12:05 29.08.2022
В России выявили 39 658 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
60
12:00 29.08.2022
Страны Балтии подготовили предложения по восьмому пакету санкций против РФ — СМИ
0
79
11:20 29.08.2022
У Британии заканчивается оружие для поддержки Киева - The Times
0
154
11:05 29.08.2022
Большая часть ракет в Херсонской области сбита, но есть попадания по гражданским объектам
0
158
11:00 29.08.2022
Турция намерена поднять в НАТО вопрос об использовании против нее Грецией С-300 — СМИ
0
175
10:32 29.08.2022
ВСУ за ночь нанесли три ракетных удара по Каховской ГЭС
0
186
10:20 29.08.2022
Новейший авианосец британского ВМФ сломался у берегов Англии вскоре после отплытия
0
225
10:05 29.08.2022
ФСБ установила участника украинской диверсионной группы, готовившего убийство Дугиной
0
261
10:00 29.08.2022
Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС на текущей неделе — Гросси
0
211

Возврат к списку