Пентагон готовит бывших афганских летчиков для отправки на Украину — источник
11:32 29.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пентагон занялся набором бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов, после курса подготовки в Калифорнии они будут переброшены через Польшу на Украину. Об этом ТАСС в понедельник заявил военно-дипломатический источник, знакомый с ситуацией.
«Пентагон, как нам известно, занялся набором для Украины бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов, которые сбежали год назад в США вместе с американцами, — сообщил источник. — Их подготовка начинается сейчас в Калифорнии, после чего всех планируется перебросить через Польшу на Украину».
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