В России выявили 39 658 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 39 658, летальных исходов из-за ковида — на 77. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 46 857 случаев заражения и 83 смерти, всего с начала пандемии — 19 445 581 и 384 160 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 24 890 против 28 223 днем ранее, до 18 520 851.