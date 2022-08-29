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В России выявили 39 658 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:05 29.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 39 658, летальных исходов из-за ковида — на 77. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 46 857 случаев заражения и 83 смерти, всего с начала пандемии — 19 445 581 и 384 160 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 24 890 против 28 223 днем ранее, до 18 520 851.

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