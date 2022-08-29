Сбитый около Запорожской АЭС дрон был американского производства — власти региона

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотник, сбитый около Запорожской атомной электростанции накануне, оказался американским дроном-камикадзе, сообщил в понедельник в эфире Первого канала глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«Мы обломки собрали, установили происхождение. Военные говорят, что это по происхождению американский дрон-камикадзе», — сказал он.