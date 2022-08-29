Турция с октября в пять раз увеличит сборы за проход через проливы — СМИ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция с 7 октября текущего года планирует в пять раз увеличить стоимость сборов за проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы, что позволит ей увеличить ежегодные доходы с 40 млн долларов до 200 млн долларов. Об этом сообщает в понедельник газета «Сабах» со ссылкой на источники в Минтрансе Турции.

Издание отмечает, что повышение сборов, в частности за маяк, медобслуживание, эвакуацию торговых судов, предусмотрено Конвенцией Монтрё от 1936 года, которая регулирует судоходство в зоне проливов.

«Сабах» пишет, что благодаря ликвидации прежней системы взимания сборов, которая была введена в 1983 году, будет устранена «несправедливость», с которой Турция сталкивалась на протяжении 39 лет. Газета напоминает, что сборы еще при подписании Конвенции Монтрё были определены во французском франке (жерминаль), составлявшем 0,80 доллара США. Со временем из-за инфляции и роста цены на золото сборы практически свелись к минимуму. В связи с этим стоимость сборов, оцениваемая во франке, была увеличена в пять раз, до 4 долларов, пишет турецкая газета.